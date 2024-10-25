Главная » Новости Таганрога

Житель Таганрога получил 8 лет колонии за покушение на дачу взятки

На чтение 1 мин Просмотров 149 Опубликовано

Суд признал жителя Таганрога виновным в покушении на дачу взятки сотруднику полиции, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Таганрога

Таганрожец ошибочно полагал, что находится в федеральном розыске. Он передал сотруднику полиции, взятку в размере 57 тысяч рублей, чтобы тот не сообщал инициатору о его задержании.

Полицейский знал, что фигуранта никто не ищет, но деньги взял и распорядился ими по своему усмотрению. Все доказательства по этому уголовному делу собрал Сальский межрайонный Следком.

«Путем частичного сложения с уже назначенным ранее наказанием судом фигурант приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — пишет источник.

Что касается полицейского, то его обвинили в мошенничестве. И ранее суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Читайте также — На Дону суд заключил под стражу главу администрации Зернограда.

Фото Анатолия Ивашова (из архива) 

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

взятка новости полиция происшествия следком Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru