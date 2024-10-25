Суд признал жителя Таганрога виновным в покушении на дачу взятки сотруднику полиции, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Таганрожец ошибочно полагал, что находится в федеральном розыске. Он передал сотруднику полиции, взятку в размере 57 тысяч рублей, чтобы тот не сообщал инициатору о его задержании.

Полицейский знал, что фигуранта никто не ищет, но деньги взял и распорядился ими по своему усмотрению. Все доказательства по этому уголовному делу собрал Сальский межрайонный Следком.

«Путем частичного сложения с уже назначенным ранее наказанием судом фигурант приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — пишет источник.

Что касается полицейского, то его обвинили в мошенничестве. И ранее суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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Фото Анатолия Ивашова (из архива)