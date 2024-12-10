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В Ростовской области преподаватель, бравший взятки у студентов, отправится в колонию

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7 лет и 10 месяцев колонии строгого режима получил преподаватель одного из образовательных учреждений Новочеркасска. В течение трех лет педагог брал взятки у студентов.

Новости Ростовской области

Приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего мужчины вынес Новочеркасский городской суд. Фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки).

«Установлено, что местный житель, будучи заведующим заочного отделения одного из образовательных учреждений Новочеркасска и имея возможность оказать влияние на преподавателей, с мая 2019 года по апрель 2022 года получал от студентов взятки. Их общая сумма превысила 180 тыс. рублей. Взятки осужденный брал за проставление зачетов и экзаменов без фактической проверки знаний», — сообщает прокуратура Ростовской области.

Суд приговорил виновного к 7 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также мужчине запрещено заниматься педагогической деятельностью на срок в 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее мы рассказывали, что житель Ростова попался на даче взятки судебному приставу.

Фото из архива (rostov.sledcom.ru)

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Таганрогская правда
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