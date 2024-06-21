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В Ростовской области предотвратили теракт на железной дороге

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20 июня в Ростовской области задержаны трое молодых людей, которые подозреваются в покушении на совершение теракта, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

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Одному из задержанных 19 лет, двум другим – по 16. Следствием установлено, что фигуранты действовали сообща. За денежное вознаграждение и по указанию куратора, активно поддерживающего Вооруженные силы Украины, они собирались вскрыть релейный и батарейный шкафы на станции «Шахтная-Горная» и поджечь. Их действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Ростовской области и УТ МВД России по СКФО.

Сообщается, что в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Совершеннолетний парень задержан в порядке ст.91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ведется расследование.

Ранее мы рассказали, что под Таганрогом из-за угрозы теракта эвакуировали посетителей СПА-комплекса «Станция «Морская».

Фото zmsut.sledcom.ru

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Таганрогская правда
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