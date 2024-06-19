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Под Таганрогом из-за угрозы теракта эвакуировали посетителей СПА-комплекса «Станция «Морская»

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О срочной эвакуации посетителей сегодня, 19 июня, днем сообщают очевидцы.

Новости Таганрога

В сообщениях говорится, что на телефонный номер семейного курорта поступил звонок от неизвестного. Мужчина заявил, что он террорист-смертник и готовит взрыв на территории парка. Звонивший потребовал эвакуировать людей, на что дал час. Также очевидцы пишут, что в это же время звонок о заминировании поступил на железнодорожную станцию Морская.

На «Станции «Морской», куда удалось дозвониться «Таганрогской правде», нам рассказали, что звонок с угрозой взрыва, действительно, был и поступил в 12.40. На место сразу же вызвали экстренные службы. Людей оперативно вывели, отправили на безопасное расстояние.

Отдыхающим были предоставлены зонтики от солнца, вода и сухие пайки. Люди все понимали, к ситуации отнеслись спокойно, без паники, — уточнил сотрудник СПА-комплекса.

Полиция и МЧС более трех часов обследовали территорию. Тревога оказалась ложной — подозрительных предметов не нашли. В начале пятого люди смогли вернуться на места отдыха. Сейчас «Станция «Морская» открыта, работает в штатном режиме.

Фото: ВК СПА-комплекс «Станция «Морская»

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Таганрогская правда
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