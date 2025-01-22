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В Ростовской области после взрыва аэрозольного баллончика погиб 12-летний школьник

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Трагедия произошла в селе Кагальник Азовского района 20 января.

Новости Ростовской области

12-летнего подростка доставили в медицинское учреждение с термическими ожогами, от которых впоследствии ребенок скончался.

По данному факту случившегося следственными органами проводится доследственная проверка.

«В ходе осмотра места происшествия — домовладения, где проживал несовершеннолетний, изъяты металлический аэрозольный баллончик, газовая зажигалка, обнаружены следы горения. Следов пожароопасного режима работы электрического и газового оборудования в доме не выявлено», — сообщает Следком по региону.

Следователем назначены необходимые экспертизы. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки, по результатам которой примут процессуальное решение. Ход проверки контролирует прокуратура Ростовской области.

Ранее мы рассказывали, что в Гуково следователи выясняют обстоятельства гибели 12-летнего мальчика.

Фото rostov.sledcom.ru

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Таганрогская правда
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