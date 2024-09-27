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Ночью Ростовскую область атаковали украинские беспилотники

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В ночь на 27 сентября Ростовскую область снова атаковали украинские беспилотники, которые были уничтожены силами ПВО. Из-за падения обломков загорелась сухая трава.

Новости Ростовской области

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев, в 23.12 в районе Новошахтинска был уничтожен первый беспилотник. Около полуночи глава региона сообщил, что подразделения ПВО продолжают отражать воздушную атаку противника. И возле  Новошахтинска уничтожено еще 2 БПЛА.

Около трех часов ночи губернатор уточнил, что всего было сбито шесть беспилотников.

«Всего под Новошахтинском этой ночью уничтожено 6 БПЛА. В результате падения обломков в поле загорелась трава. Огонь был оперативно потушен дежурно-спасательными службами. Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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