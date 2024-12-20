В Ростовской области полиция задержала мужчину, стрелявшего в собаку из арбалета

Сообщение о том, что неизвестный выстрелил в бездомную собаку из арбалета, поступило в полицию Ростова от жителей Октябрьского района.

На место происшествия незамедлительно выехали участковые уполномоченные полиции и опросили очевидцев. Кроме того, полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения. Благодаря собранным доказательствам, была установлена личность подозреваемого и его местонахождение.

«Задержанным оказался 29-летний местный житель. На допросе он не смог убедительно объяснить свои действия. Арбалет, использованный для совершения преступления, у злоумышленника изъят», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении ростовчанина уголовного дела по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

Ранее мы рассказывали, что житель Ростовской области хранил дома автомат и патроны.

Фото ГУ МВД России по Ростовской области