В Ростовской области полицейские спасли пассажиров загоревшегося микроавтобуса

Сотрудники полиции помогли 20 пассажирам микроавтобуса, загоревшегося после ДТП, выбраться наружу. Речь идет об аварии, случившейся 21 сентября на 167 км автомобильной дороги Ростов-на-Дону — Волгодонск.

В тот вечер двое сотрудников отдела полиции № 3 МУ МВД России «Волгодонское» — оперуполномоченный уголовного розыска лейтенант полиции Андрей Иванов и участковый уполномоченный старший лейтенант полиции Ростислав Никольский на машине возвращались в свой отдел. Неподалёку от посёлка Победа полицейские увидели на обочине загоревшийся микроавтобус Mercedes, из салона которого пытались выбраться люди.

«Сотрудники полиции, вызвав на место ДТП оперативные службы, разбили оконное стекло и помогли 20 пассажирам, в том числе двум детям, покинуть искорёженный транспорт. После этого они отвели их на безопасное расстояние. Шесть из спасённых взрослых получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы подоспевшими бригадами скорой медицинской помощи», — рассказывает подробности ЧП пресс-служба донского главка.

Позже было установлено, что лобовое столкновение спровоцировал 19-летний водитель ВАЗ-2114, который, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения. Молодой водитель легкового автомобиля и один пассажир микроавтобуса Mercedes от полученных травм скончались.

«Большего количества жертв удалось избежать благодаря быстрым, слаженным и грамотным действиям сотрудников полиции», — говорится в сообщении.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области