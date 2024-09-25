Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области полицейские спасли пассажиров загоревшегося микроавтобуса

На чтение 2 мин Просмотров 66 Опубликовано

Сотрудники полиции помогли 20 пассажирам микроавтобуса, загоревшегося после ДТП, выбраться наружу. Речь идет об аварии, случившейся 21 сентября на 167 км автомобильной дороги Ростов-на-Дону — Волгодонск.

Новости Ростовской области

В тот вечер двое сотрудников отдела полиции № 3 МУ МВД России «Волгодонское» — оперуполномоченный уголовного розыска лейтенант полиции Андрей Иванов и участковый уполномоченный старший лейтенант полиции Ростислав Никольский на машине возвращались в свой отдел. Неподалёку от посёлка Победа полицейские увидели на обочине загоревшийся микроавтобус Mercedes, из салона которого пытались выбраться люди.

«Сотрудники полиции, вызвав на место ДТП оперативные службы, разбили оконное стекло и помогли 20 пассажирам, в том числе двум детям, покинуть искорёженный транспорт. После этого они отвели их на безопасное расстояние. Шесть из спасённых взрослых получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы подоспевшими бригадами скорой медицинской помощи», — рассказывает подробности ЧП пресс-служба донского главка.

Позже было установлено, что лобовое столкновение спровоцировал 19-летний водитель ВАЗ-2114, который, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения. Молодой водитель легкового автомобиля и один пассажир микроавтобуса Mercedes от полученных травм скончались.

«Большего количества жертв удалось избежать благодаря быстрым, слаженным и грамотным действиям сотрудников полиции», — говорится в сообщении.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

авария ДТП Ростовская область полицейский полиция помощь
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru