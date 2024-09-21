Два человека погибли и шестеро пострадали в аварии с пассажирским микроавтобусом в Ростовской области

Авария, унесшая жизни двух человек, произошла 21 сентября вечером в Волгодонском районе Ростовской области.

В результате ДТП транспортные средства загорелись. Шестеро пострадавших доставлены в медицинское учреждение.

21 сентября в 19.30 на 167 км автодороги «Ростов-на-Дону-Волгодонск» 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2114», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским микроавтобусом Merсedes, которым управлял 54-летний мужчина.

После столкновения произошло возгорание микроавтобуса и легкового автомобиля. В момент происшествия в микроавтобусе находился 21 пассажир.

«В результате ДТП погиб водитель «ВАЗ 2114» и один пассажир микроавтобуса. С травмами различной степени тяжести шестеро пассажиров доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время устанавливается местонахождение и статус еще одной пассажирки микроавтобуса Merсedes», — сообщает Госавтоинрспекция по Ростовской области.

По факту ДТП проводится проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, на месте работает следственная группа.

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области