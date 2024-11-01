В Ростовской области полицейские нашли пропавших детей

Брат и сестра гуляли по городу, когда их обнаружили силовики.

В Батайске правоохранители нашли пропавших накануне детей — 13-летнюю Александру и ее 11-летнего брата Андрея. Об этом сообщила пресс-служба донской полиции.

Тревожный сигнал об их пропаже поступил в полицию Батайска вчера, 31 октября. Как выяснилось, брат и сестра ушли из дома, никого не предупредив, после ссоры с родителями. Дети долго не возвращались, и родители забили тревогу.

«Сотрудники территориального подразделения по делам несовершеннолетних и уголовного розыска незамедлительно приступили к поисковым мероприятиям. Полицейские тщательно осмотрели район, где предположительно находились дети, проверили камеры видеонаблюдения и опросили возможных свидетеле, — сообщает ведомство. — Благодаря слаженной работе сотрудников полиции и следователей территориального отдела СУ СК России по Ростовской области пропавшие сестра и брат были найдены».

Детей обнаружили на одной из городских остановок и передали родителям. В настоящее время их здоровью и жизни ничего не угрожает. Правоохранители провели с семьей профилактическую беседу, напомнив о важности соблюдения правил безопасности и необходимости сообщать родителям о своих планах.

Фото: донская полиция