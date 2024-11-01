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В Ростовской области разыскивают двух пропавших детей

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В Ростовской области следователи начали процессуальную проверку после того, как стало известно о пропаже двух детей, сообщает региональный Следком.

Новости Ростовской области

Брат и сестра – Александра (2011 года рождения) и Андрей (2013 года рождения) 31 октября ушли из дома, расположенного на территории города Батайска и до настоящего времени не вернулись.

«По данному факту проводится процессуальная проверка. Следователи совместно с сотрудниками полиции проводят следственные действия и розыскные мероприятия, направленные на установление их местонахождения», — пишет источник.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Приметы пропавших детей сообщает официальный портал ГУ МВД по Ростовской области.

Александра: рост примерно 160 см, худощавого телосложения, волосы каштановые, глаза карие. Была одета в джинсовые брюки синего цвета, куртку золотистого цвета и кроссовки черного цвета.

Андрей: рост примерно 152 см, худощавого телосложения, славянской внешности, волосы короткие светло-русые. Был одет в серую толстовку, серые спортивные брюки с лампасами красного и белого цвета по бокам, куртка черного цвета с рукавами серого цвета и кроссовки серого цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просьба незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (863) 545-74-00 либо 02.

Фото ГУ МВД по РО и rostov.sledcom.ru  

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новости происшествия пропали дети Ростовская область
Таганрогская правда
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