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В Ростовской области поезд насмерть сбил жителя Курска

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В Ростовской области грузовой поезд насмерть сбил 37-летнего мужчину, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Новости Ростовской области

Трагедия произошла в районе железнодорожной станции Каменская. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа транспортной полиции.

По предварительным данным причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 37-летний житель города Курска. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение.

Напоминаем, что железнодорожные пути необходимо переходить только в установленных местах, пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, переездами. На станциях, где их нет, пути следует переходить по настилам, предварительно убедившись в отсутствии поезда.

Ранее мы рассказали, что в соцприют Таганрога доставили сбежавшего из Свердловской области подростка, которого обнаружили в поезде.

Фото «Таганрогской правды» (из архива)

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новости происшествия Ростовская область сбил поезд
Таганрогская правда
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