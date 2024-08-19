В социальный приют для детей и подростков Таганрога помещен 15-летний житель Свердловской области, которого сотрудники транспортной полиции обнаружили в поезде на станции Шахтная, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Как выяснилось, мальчик уехал из дома без разрешения родителей. Он самостоятельно приобрел билет на поезд сообщением «Екатеринбург – Имеретинский Курорт» и прибыл на станцию Шахтная. Как установили сотрудники полиции, противоправных действий в отношении несовершеннолетнего совершено не было.

Сейчас о месте пребывания подростка сотрудники полиции сообщили инициатору розыска и родителям.

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Фото ГУ МВД РО