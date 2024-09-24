В Ростовской области поезд насмерть сбил 29-летнего мужчину

23 сентября в Ростовской области грузовой поезд насмерть сбил молодого мужчину, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО. Полицейские выясняют причины случившегося.

Трагедия произошла на железнодорожном перегоне «Тарасовка — Глубокая». На место выезжала следственно-оперативная группа транспортной полиции. По предварительной информации, причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 29-летний житель города Ерва Республики Коми.

Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напоминаем, что железная дорога – это зона повышенной опасности. Пути необходимо переходить только в установленных местах, пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, переездами. На станциях, где их нет, пути следует переходить по настилам, предварительно убедившись в отсутствии поезда.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области на переезде поезд врезался в автомобиль.

Фото «Таганрогской правды» (из архива)