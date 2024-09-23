В Ростовской области на переезде поезд врезался в автомобиль

22 сентября в Ростовской области на железнодорожном переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, сообщает в своем телеграм-канале пресс-служба СКЖД.

Авария случилась в 12.49 на участке Цимлянская — 103 километр Северо-Кавказской железной дороги. Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожные пути перед приближающимся пассажирским поездом № 465 Астрахань — Имеретинский Курорт. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Схода подвижного состава нет. На движение других пассажирских поездов ситуация не повлияла», — пишет источник.

Сотрудники СКЖД призывают водителей автотранспорта проявлять бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

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Фото Минтранс РО (из архива)