В Ростовской области возбудили уголовное дело о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Предварительно установлено, что 16 августа на 1101 км железнодорожного перегона станций Зверево — Красный Сулин поездом травмирована 16-летняя девочка, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия.

«Следователем с участием следователя-криминалиста проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены необходимые экспертизы, организован комплекс следственный действий, направленных на установление всех условий, причин и обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Ранее мы рассказали, что на Дону в страшной аварии на трассе погибли два человека.

Фото zmsut.sledcom.ru