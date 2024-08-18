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На Дону в страшной аварии на трассе погибли два человека

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17 августа в Ростовской области во время страшной аварии на трассе, где столкнулись три автомобиля, погибли два человека. Еще один был доставлен в больницу, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

Авария случилась в 17.10 на 58 км автодороги Ростов – Ставрополь. По предварительной информации, водитель, автомобиля «ВАЗ 2107» выехал на встречную полосу и врезался в «LADA Priora». А затем продолжил движение и столкнулся со встречным автомобилем «Toyota Camry».

В результате ДТП погибли водитель «ВАЗ 2107» и 59-летний пассажир «Toyota Camry». Водитель иномарки получил травмы и доставлен в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в ДТП под Ростовом двое детей получили травмы.

Фото Госавтоинспекции РО

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Таганрогская правда
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