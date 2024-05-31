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В Ростовской области подросток залез на поезд и получил удар током

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Инцидент произошел вчера, 30 мая, на железнодорожной станции Несветай в Мясниковском районе Ростовской области.

Новости Ростовской области

14-летний мальчик забрался на вагон грузового поезда, стоявшего на перегоне, и получил удар током. С ожогами подростка доставили в больницу. Очевидцы сообщили о произошедшем в полицию. Позже удалось установить личность пострадавшего. Им оказался несовершеннолетний житель Новошахтинска.

По предварительным данным, причиной травмирования стало нарушение правил поведения на объектах железнодорожного транспорта, – сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области 8-летняя девочка случайно подожгла квартиру соседей.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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железнодорожный транспорт поезд происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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