В Ростовской области подросток залез на поезд и получил удар током

Инцидент произошел вчера, 30 мая, на железнодорожной станции Несветай в Мясниковском районе Ростовской области.

14-летний мальчик забрался на вагон грузового поезда, стоявшего на перегоне, и получил удар током. С ожогами подростка доставили в больницу. Очевидцы сообщили о произошедшем в полицию. Позже удалось установить личность пострадавшего. Им оказался несовершеннолетний житель Новошахтинска.

По предварительным данным, причиной травмирования стало нарушение правил поведения на объектах железнодорожного транспорта, – сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

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Фото из архива «Таганрогской правды»