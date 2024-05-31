Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области 8-летняя девочка случайно подожгла квартиру соседей

На чтение 1 мин Просмотров 19 Опубликовано

Инцидент произошел в Пролетарске, в многоэтажке на улице Подтелевской. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Новости Ростовской области

8-летняя девочка, оставшись без присмотра взрослых, придумала себе небезопасную игру — поджигала бумагу и кидала ее из окна. Одна из загоревшихся бумажек залетела на балкон этажом ниже. Хозяевам повезло — на балконе не было  вещей, и огонь не смог  распространиться дальше.

Все могло закончиться плачевно, если б не гулявшие во дворе ребята. Они заметили дым и вызвали пожарных. Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на 1 квадратном метре, — говорится в сообщении.

Спасатели в очередной раз напоминают, что нельзя оставлять детей без присмотра и держать в свободном доступе спички и зажигалки.

Напомним, 17 мая произошел пожар в хуторе Путь Правды Зерноградского района Ростовской области. На пожаре в частном домовладении пострадал ребенок из многодетной семьи. Испугавшегося малыша спас его отец.

Фото ГУ МЧС России по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

безопасность дети МЧС пожар Ростовская область спасатели
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru