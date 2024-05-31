В Ростовской области 8-летняя девочка случайно подожгла квартиру соседей

Инцидент произошел в Пролетарске, в многоэтажке на улице Подтелевской. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

8-летняя девочка, оставшись без присмотра взрослых, придумала себе небезопасную игру — поджигала бумагу и кидала ее из окна. Одна из загоревшихся бумажек залетела на балкон этажом ниже. Хозяевам повезло — на балконе не было вещей, и огонь не смог распространиться дальше.

Все могло закончиться плачевно, если б не гулявшие во дворе ребята. Они заметили дым и вызвали пожарных. Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на 1 квадратном метре, — говорится в сообщении.

Спасатели в очередной раз напоминают, что нельзя оставлять детей без присмотра и держать в свободном доступе спички и зажигалки.

Напомним, 17 мая произошел пожар в хуторе Путь Правды Зерноградского района Ростовской области. На пожаре в частном домовладении пострадал ребенок из многодетной семьи. Испугавшегося малыша спас его отец.

Фото ГУ МЧС России по РО