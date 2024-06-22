В Ростовской области подросток на питбайке врезался в «ВАЗ»

21 июня в Ростовской области на грунтовой дороге столкнулись питбайк и автомобиль, травмы получил 13-летний подросток. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в первом часу дня на 5 км грунтовой дороги, ведущей от села Новоивановка к хутору Гуляй-Борисовка в Зерноградском районе. По предварительной информации, 13-летний подросток на питбайке выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «ВАЗ 21102», которым управлял 55-летний водитель.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель питбайка получил травмы и был доставлен в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что на трассе в Ростовской области насмерть разбился водитель мопеда.

Фото Госавтоинспекции РО