21 июня в Ростовской области во время аварии с участием мопеда и питбайка погиб один из водителей, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в шесть часов вечера на 12 км автодороги Ростов – Азов. По предварительной информации, 55-летний водитель мопеда «Reggy» выезжал с второстепенной дороги. Он не предоставил преимущество в движении питбайку «KAYO», которым управлял 15-летний подросток.

В результате ДТП водитель мопеда «Регги» скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель питбайка получил травмы и был доставлен в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Фото Госавтоинспекции РО