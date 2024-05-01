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В Ростовской области подросток на питбайке сбил инспектора ГИБДД

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Авария произошла 29 апреля в Белой Калитве. Оба пострадавших с травмами доставлены в больницу.

Новости Ростовской области

Сигнал о ДТП поступил в полицию в 13.45. Около дома №32 по улице Ахматовой в городе Белая Калитва Ростовской области 16-летний подросток на питбайке Kayo сбил 24-летнего инспектора ГИБДД, находящегося на дежурстве. После столкновения питбайк съехал с дороги и перевернулся.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель питбайка и сотрудник ГИБДД, несший службу, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Подросток прошел медицинское освидетельствование, состояние опьянения не выявлено. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Ранее мы рассказывали, что 28 апреля в Морозовском районе Ростовской области пострадали в ДТП три подростка.

Фото УГИБДД по РО

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авария ГИБДД ДТП Ростовская область
Таганрогская правда
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