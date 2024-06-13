В Ростовской области уже с 18 июня начнут брать плату за проезд на отремонтированном участке трассы М-4 «Дон» с 804 км по 933 км, который проходит от села Алексеево-Лозовское до города Каменск-Шахтинский. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

Всего отремонтировано около 130 км дороги, а с 907-го по 925-й км проезжая часть расширена до 6 полос. Проект был реализован за счет заемного финансирования. Сейчас он работает в тестовом режиме.

Платность будет введена с 18-го июня. Деньги будут направлены на содержание дороги и возврат заемного финансирования, — пишет источник.

Для местных жителей планируются абонементы, позволяющие существенно экономить на проезде. При этом поездки внутри участка без пересечения пунктов оплаты тарифицироваться не будут.

Фото russianhighways.ru