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В Ростовской области плату за проезд на участке М-4 «Дон» введут в июне

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В Ростовской области уже с 18 июня начнут брать плату за проезд на отремонтированном участке трассы М-4 «Дон» с 804 км по 933 км, который проходит от села Алексеево-Лозовское до города Каменск-Шахтинский. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

Новости Ростовской области

Всего отремонтировано около 130 км дороги, а с 907-го по 925-й км проезжая часть расширена до 6 полос. Проект был реализован за счет заемного финансирования. Сейчас он работает в тестовом режиме.

Платность будет введена с 18-го июня. Деньги будут направлены на содержание дороги и возврат заемного финансирования, — пишет источник.

Для местных жителей планируются абонементы, позволяющие существенно экономить на проезде. При этом поездки внутри участка без пересечения пунктов оплаты тарифицироваться не будут.

Фото russianhighways.ru

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М-4 Дон новости платная дорога Ростовская область
Таганрогская правда
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