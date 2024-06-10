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Участок трассы М-4 «Дон» отремонтировали на севере Ростовской области

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Сегодня, 10 июня, в Ростовской области официально принят в эксплуатацию реконструированный участок автомобильной трассы М-4 «Дон» от города Каменск-Шахтинского до границы с Воронежской областью. Об этом сообщает официальный портал донского правительства.

Новости Ростовской области

Реконструкцией участка с 777 км по 933 км занималось предприятие АО «Донаэродорстрой». Сейчас там уложено новое дорожное покрытие, установлены барьерные и защитные ограждения, дорожные знаки. С 907 по 925 км проезжая часть расширена до шести полос.

Дорожники использовали современные технологии и материалы. В их числе технология Superpave – инновация, которая позволяет точно подобрать битум по шкале PG Grade и тем самым обеспечить высокую прочность и долговечность дорожного покрытия. Для улучшения прочностных характеристик покрытия также применялась полимер-модифицирующая добавка «Эладорм».

Фото donland.ru

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М-4 Дон новости ремонт дорог Ростовская область
Таганрогская правда
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