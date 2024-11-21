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В Ростовской области планируют реконструировать участок трассы М-4 «Дон»

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Планы по дальнейшему развитию транспортной магистрали М-4 «Дон» в Ростовской области обсудили на площадке XVIII Международного форума и выставки «Транспорт России в Москве врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь и председатель правления компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Новости Ростовской области

Юрий Слюсарь отметил, что из 390 км федеральной трассы М-4 «Дон» в Ростовской области требует реконструкции большой участок – более 90 км. Сейчас, когда интенсивность движения транспорта по М-4 «Дон» многократно возросла (превышает 70 тысяч авто в сутки), четырех полос движения категорически не хватает.

«Обсуждаем меры поддержки регионов и проекты, которые будут запущены в ближайшее время. Один из них – дальнейшее развитие транспортной магистрали М-4 «Дон». Здесь требуется провести работы по реконструкции на участке 933 км — 1024 км — от Каменска-Шахтинского до обхода Аксая», — сообщил Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

По словам Вячеслава Петушенко, для реализации проекта предполагается использовать привлеченные средства инвесторов, а также средства самой компании «Автодор». Планируется сделать ключевую магистраль еще комфортнее и сохранить ее транзитную функцию.

Ранее мы рассказали, что в Таганрогской агломерации отремонтировали 23,4 км дорог.

Фото Минтранс РО

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Таганрогская правда
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