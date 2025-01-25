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В Ростовской области пилотный проект по ОГЭ не затронет девятиклассников 2025 года

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Новый законопроект, внесенный в Госдуму, не отменяет сдачу четырех экзаменов для выпускников девятых классов в 2025 году.

#Образование

Рособрнадзор поддержал пилотный проект по Основному госэкзамену (ОГЭ) в пяти регионах России — Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, в Республике Северная Осетия.

«В соответствии с нормой законопроекта, для получения аттестата об основном общем образовании необходимо успешно сдать ОГЭ только по двум обязательным предметам — русскому языку и математике, а не по четырём, как это предусмотрено действующим порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Стартовать пилотный проект может уже в нынешнем году.

В Минобразования Ростовской области уточнили, что законопроект, который пока находится на рассмотрении в Государственной Думе, не отменяет сдачу девятиклассниками четырех экзаменов в 2025 году.

До 1 марта 2025 года ученики девятых классов донских школ должны выбрать два предмета, кроме обязательных русского языка и математики. В случае неудовлетворительной сдачи предметов по выбору аттестат можно будет получить на основе результатов обязательных предметов. С таким аттестатом выпускник сможет поступить на отдельные специальности и рабочие профессии.

«Приём в десятый класс выпускников 2025 года будет осуществляться по результатам успешной сдачи обязательных предметов и двух предметов по выбору», — сообщает Telegram-канал ведомства.

Ранее мы рассказывали о том, что донские студенты стали чаще брать кредиты на образование.

Фото: Telegram-канал Минобразования Ростовской области

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Таганрогская правда
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