Донские студенты стали чаще брать кредиты на образование

В 2024 году жители Ростовской области взяли более тысячи образовательных кредитов. Это на 40% больше, чем было оформлено в 2023 году, сообщает Сбер.

Основными причинами, по которым студенты брали льготные кредиты, стали желание учиться в лучших вузах и колледжах страны, возможность воспользоваться господдержкой и не работать во время обучения для погашения займа.

«Мой сын сейчас учится на первом курсе. Он поступил в один из вузов Ростовской области на бюджет, мы были очень этому рады. Но через время понял, что хочет исполнить свою мечту – учиться в университете Санкт-Петербурга. Без образовательного кредита обучение в нём стало бы для нас весомой финансовой нагрузкой», — рассказывает Ирина Бандурина, мама студента из Ростовской области, оформившего образовательный кредит.

Всего в 2024 году Ростовское отделение Сбербанка выдало более 200 млн рублей льготных кредитов на обучение. Благодаря полученным средствам студенты региона смогли поступить в университеты и колледжи юга России, а также в МГУ, РУДН, СПбГУ, Университет Иннополис, РАНХиГС и другие учебные заведения страны.

«Сбер начал выдачу образовательных кредитов со ставкой 3% годовых в 2020 году. С момента старта ростовские студенты получили около 3 тысяч кредитов, и самым активным годом стал 2024-й», — комментирует Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка.

Одно из главных преимуществ образовательного кредита — пониженная ставка — всего 3%. Большую часть процентов за заёмщика оплачивает государство.

Фото donland.ru из архива