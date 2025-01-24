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В Ростовской области парк СКЖД пополнился 22 новыми локомотивами

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22 маневровых тепловоза серии ТЭМ18ДМ пополнили парк локомотивного депо Батайск.

Новости Ростовской области

Всего же, в 2024 году в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» на СКЖД поступило 68 новых локомотивов.

Помимо Батайска 38 магистральных грузовых электровозов серии 2ЭС5К «Ермак» и 4 магистральных грузовых электровоза серии 2ЭС5С «Атаман» направлены в эксплуатационное локомотивное депо Тимашевская. 4 пассажирских электровоза серии ЭП1М направлены в локомотивное депо Кавказская.

«Планомерное обновление парка тягового подвижного состава позволяет постепенно выводить из эксплуатации устаревшие локомотивы», — пояснили в СКЖД.

Ранее мы сообщали, что туристы из Ростовской области могут отправиться в Домбай на поезде-отеле.

Фото: Telegram-канал СКЖД

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Таганрогская правда
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