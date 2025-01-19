Туристы из Ростовской области могут отправиться в Домбай на поезде-отеле

21 февраля из Ростова-на-Дону в Черкесск отправится туристический поезд «Выходные в Домбае».

Железнодорожный тур на популярные горные курорты позволит любителям зимнего отдыха совместить комфортную поездку в формате «отель на колесах» и насыщенную экскурсионную программу, сообщает СКЖД.

За два дня путешественники смогут побывать на горнолыжных курортах Домбая и Архыза, увидеть живописное горное озеро Кара-Кель, посетить Тебердинский заповедник, прогуляться по историческому «Нижне-Архызскому Аланскому городищу» и отведать вкуснейшие блюда кавказской кухни.

Поезд отправится с вокзала Ростов-Главный в Черкесск 21 февраля в 18.59. А уже 24 февраля в 8.33 туристический состав вернется в донскую столицу.

Присоединиться к железнодорожному путешествию смогут также жители Краснодара.

«При оформлении тура можно выбрать размещение в комфортабельных вагонах поезда или отдых в гостинице. Поездка проходит в вагонах купе и СВ. В составе поезда также есть вагон-ресторан и вагон-душевая», — уточнили в СКЖД.

Впервые поезд «Выходные в Домбае» СКЖД запустила в ноябре 2023 года. Еще один поезд-отель «К горам и термам» доставляет донских туристов на курорты Адыгеи.

«Межрегиональные турпроекты становятся популярным инструментом развития индустрии гостеприимства, — отмечал ранее глава минэкономразвития Ростовской области Максим Папушенко. — Разработка новых туристических железнодорожных маршрутов позволяет увеличить обмен туристами из других субъектов России. Формат «поезд-отель» дает возможность путешественникам, в том числе и из Ростовской области, совершать комфортные поездки и знакомиться с достопримечательностями различных регионов страны».

Ранее мы сообщали, что прямой автобусный рейс связал Таганрог и Архыз.

Фото СКЖД