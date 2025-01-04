В Ростовской области отремонтировали пять километров автодороги Шахты – Цимлянск. Работы велись в рамках нацпроекта, сообщает официальный портал донского правительства.

Ремонт проводился на отрезке с 44 по 49 километр. Дорожники провели фрезерование верхнего слоя покрытия, устройство выравнивающего слоя из щебня и основания ресайклером с укреплением цементом и полимерными добавками. А затем уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, выполнили планировку обочин, нанесли дорожную разметку и установили новые дорожные знаки.

«Эта дорога имеет важное значение для транспортной сети региона, являясь прямым маршрутом в Цимлянск и обеспечивая удобное передвижение для жителей и гостей района», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что коммунальные и спасательные службы Дона работают в режиме повышенной готовности.

Фото donland.ru