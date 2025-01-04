Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области отремонтировали участок дороги Шахты — Цимлянск

На чтение 1 мин Просмотров 26 Опубликовано

В Ростовской области отремонтировали пять километров автодороги Шахты – Цимлянск. Работы велись в рамках нацпроекта, сообщает официальный портал донского правительства.

Новости Ростовской области

Ремонт проводился на отрезке с 44 по 49 километр. Дорожники провели фрезерование верхнего слоя покрытия, устройство выравнивающего слоя из щебня и основания ресайклером с укреплением цементом и полимерными добавками. А затем уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, выполнили планировку обочин, нанесли дорожную разметку и установили новые дорожные знаки.

«Эта дорога имеет важное значение для транспортной сети региона, являясь прямым маршрутом в Цимлянск и обеспечивая удобное передвижение для жителей и гостей района», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что коммунальные и спасательные службы Дона работают в режиме повышенной готовности.

Фото donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости ремонт дорог Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru