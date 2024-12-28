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Коммунальные и спасательные службы Дона переводят в режим повышенной готовности

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С 29 декабря по 8 января коммунальные и спасательные службы всех муниципалитетов Дона будут работать в режиме повышенной готовности.

Новости Ростовской области

Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

В праздничные дни в случае возникновения коммунальных аварий на помощь жителям Дона готовы прийти несколько тысяч специалистов.

Сетевыми организациями Ростовской области приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей, оперативному устранению аварийных ситуаций с привлечением необходимого персонала, спецтехники, резервных источников снабжения электрической энергией.

«Так, для ликвидации технологических нарушений в период отопительного сезона 2024-2025 годов будут работать 458 аварийно-восстановительных бригад, для ремонтно-эксплуатационного обслуживания предусмотрено 1037 единиц транспортных средств и более 1,5 тысячи человек личного состава», — привели цифры в правительстве региона.

В случае возникновения аварийных ситуаций на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения на помощь жителям области готовы прийти более тысячи ремонтно-восстановительных бригад и 1362 единицы техники.

Также в режиме повышенной готовности находятся донские спасатели. Для обеспечения безопасности на водоемах в муниципалитетах подготовлено более 400 спасателей, 80 специальных плавсредств и более 130 автомобилей для перевозки спасателей и снаряжения.

Прийти на помощь автомобилистам готовы 19 тягачей, более 700 единиц автотехники повышенной проходимости и более тысячи специалистов областных служб экстренного реагирования.

Для оказания помощи участникам дорожного движения на дорогах Дона при необходимости будут развернуты пункты обогрева.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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