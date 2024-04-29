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В Ростовской области открыли первый магазин без продавца

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Первый магазин полностью автоматизированной торговли начал работать в Ростове благодаря поддержке центра «Мой бизнес». Проект запустил производитель повседневной бытовой химии, сообщается на портале донского правительства.

#Бизнес

По словам руководителя проекта Ирины Ефановой, история началась с розничного магазина бытовой химии «Точка мыла».

С бизнес-планом и поручителем я обратилась в центр «Мой бизнес» и получила микрозаём по выгодной ставке. На полученные деньги открыла магазин – закупила необходимое оборудование и товары у местных поставщиков, — рассказала Ирина. — Затем, решив начать собственное производство бытовой химии, уже как ООО обратилась в центр «Мой бизнес» за софинансированием затрат на получение сертификатов соответствия на свою продукцию.

Недавно компания открыла первый магазин самообслуживания с бытовой химией собственного производства. Торговля там полностью автоматизирована, а покупатели могут вернуть тару и получить скидку на новую покупку. Получается дешевле и экологичнее. Сейчас в планах у Ирины Ефановой открыть ещё несколько таких магазинов.

Софинансирование затрат предоставлено в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» при поддержке минэкономразвития региона.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области открыта первая «Фабрика сельхозпроцессов».

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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