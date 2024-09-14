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В Ростовской области открылась выставка трофейной военной техники из зоны СВО

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14 сентября в парке «Левобережный» донской столицы начала работать масштабная выставка военной техники, захваченной в зоне спецоперации.

Новости Ростовской области

В первый час работы выставку посетили около полутора тысяч человек, сообщают «Вести. Дон».

В основной части экспозиции представлена трофейная техника иностранного производства: бронетранспортеры М113 (США), 113 G3DK (Дания), FV 103 SPARTAN (Великобритания), бронеавтомобиль «Козак-2М1», БТР-3 и БТР-4, автомобиль HMMWV «Хамви» (США), украинский танк Т-64БВ «Булат», боевую машина пехоты.

Также в «Левобережном» можно увидеть трофейные разведывательные и ударные БПЛА, стрелковое и противотанковое вооружение противника.

Участники спецоперации расскажут посетителям, при каких обстоятельствах техника была захвачена. А на отдельной площадке специалисты службы беспилотной летательной авиации ЮВО продемонстрируют специфику применения БПЛА в зоне СВО.

Выставка будет работать ежедневно с 10 до 18 часов до воскресенья, 22 сентября. Вход свободный.

Иллюстрация: скрин видео ИА «Дон 24»

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выставка Ростов СВО спецоперация
Таганрогская правда
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