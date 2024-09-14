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В Ростовской области осужден житель Севастополя за подготовку теракта

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40-летний житель Севастополя Южным окружным военным судом приговорен к 16 годам лишения свободы.

Новости Ростовской области

Владимир П. признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта).

Установлено, что житель Севастополя в 2023 году  передал представителю иностранного государства через интернет-мессенджер сведения о местонахождении автомобиля, принадлежащего военнослужащему ВС РФ, и окружающей обстановке.

«Действуя по указанию того же лица, осужденный достал из тайника самодельное взрывное устройство и собирался привести его в действие, установив в автомобиль. Преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначено ограничение свободы на один год и штраф в размере 300 тыс. рублей.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области суд приговорил украинца к 10 годам за шпионаж.

Фото: страница Южного окружного военного суда в соцсети

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Таганрогская правда
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