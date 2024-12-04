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В Ростовской области ограничили движение на участке трассы Р-260

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В Ростовской области временно ограничено движение по железнодорожному переезду на 326-м км трассы Р-260, сообщает ФКУ «Упрдор Москва – Волгоград».

Новости Ростовской области

Ограничения связаны с тем, что на пересечении с федеральной трассой Р-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск идут аварийные ремонтные работы на железнодорожном переезде. Поэтому 4 и 5 декабря с 8.00 до 18.00 движение машин через переезд возможно только по одной полосе.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области в зимний период задействуют 550 единиц дорожной техники.

Фото Минтранс РО (из архива)

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Таганрогская правда
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