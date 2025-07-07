Смертельное ДТП произошло на автодороге Ростов-Ставрополь

На трассе столкнулись «КамАЗ» и «Лада Гранта», водитель легкового авто погиб.
Авария произошла 7 июля в 16.40 на 152 км автодороги Ростов-Ставрополь, в Песчанокопском районе. 53-летний водитель управлял «КамАЗом» с прицепом. Во время движения у большегруза лопнуло переднее левое колесо. После этого фура вылетела на встречку и врезалась в «Лада Гранта».
«В результате ДТП 35-летний водитель «Лада Гранта» скончался до приезда скорой медицинской помощи», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы рассказывали, что 5 июля в Ростовской области компания подростков разбилась в страшной аварии.
Фото Госавтоинспекции по Ростовской области
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