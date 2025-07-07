Смертельное ДТП произошло на автодороге Ростов-Ставрополь

На трассе столкнулись «КамАЗ» и «Лада Гранта», водитель легкового авто погиб.

Авария произошла 7 июля в 16.40 на 152 км автодороги Ростов-Ставрополь, в Песчанокопском районе. 53-летний водитель управлял «КамАЗом» с прицепом. Во время движения у большегруза лопнуло переднее левое колесо. После этого фура вылетела на встречку и врезалась в «Лада Гранта».

«В результате ДТП 35-летний водитель «Лада Гранта» скончался до приезда скорой медицинской помощи», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказывали, что 5 июля в Ростовской области компания подростков разбилась в страшной аварии.

Фото Госавтоинспекции по Ростовской области