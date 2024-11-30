Главная » #Экология

В Ростовской области очистили от мусора 302 км берегов у водоемов

На чтение 1 мин Просмотров 31 Опубликовано

В нынешнем году в Ростовской области было очищено от мусора 302 км берегов различных водных объектов. В рамках Всероссийской акции «Вода России» прошло 292 экологических субботника, участниками которых стали 6,7 тысяч человек. Об этом сообщает региональное Минприроды.

#Экология

С апреля по ноябрь волонтеры провели убору берегов рек Дон, Темерник, Чир, Азовка, Северский Донец, Загиста, Глубокая, Миус, Кагальник, Сал, Малый Несветай, Полная, Джурак-Сал, Куберле, Маныч, Крепкая, Тузлов, Егорлычек, Сухой Еланчик. А также береговых линий Таганрогского залива и Цимлянского водохранилища.

Напомним, что Всероссийская акция «Вода России» проводится в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Ранее мы рассказали, что жителю Дона грозит срок за незаконную ловлю раков.

Фото Минприроды РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

акция Вода России новости Ростовская область Таганрогский залив экология
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru