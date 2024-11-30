В нынешнем году в Ростовской области было очищено от мусора 302 км берегов различных водных объектов. В рамках Всероссийской акции «Вода России» прошло 292 экологических субботника, участниками которых стали 6,7 тысяч человек. Об этом сообщает региональное Минприроды.

С апреля по ноябрь волонтеры провели убору берегов рек Дон, Темерник, Чир, Азовка, Северский Донец, Загиста, Глубокая, Миус, Кагальник, Сал, Малый Несветай, Полная, Джурак-Сал, Куберле, Маныч, Крепкая, Тузлов, Егорлычек, Сухой Еланчик. А также береговых линий Таганрогского залива и Цимлянского водохранилища.

Напомним, что Всероссийская акция «Вода России» проводится в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

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Фото Минприроды РО