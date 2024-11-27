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Жителю Дона грозит срок за незаконную ловлю раков

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В Ростовской области сотрудники транспортной полиции задержали 46-летнего жителя поселка Степной Курган, который занимался незаконным ловом раков. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Новости Ростовской области

Нарушителя обнаружили в акватории реки Маныч Веселовского водохранилища. У него изъяли лодку, подвесной лодочный мотор, 10 многозаходных ловушек и 80 единиц свежевыловленных особей рака «пресноводного». Установлено, что у мужчины отсутствовали необходимые документы, разрешающие вылов раков. Причиненный водным биологическим ресурсам ущерб составил около 10 тысяч рублей.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге браконьер выловил рыбы на 2 млн рублей.

Фото УТ МВД России по СКФО

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Таганрогская правда
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