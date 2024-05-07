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В Ростовской области обнаружили тело женщины в запертой квартире

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В Ростовской области расследуют убийство 32-летней женщины, тело которой было найдено в одной из квартир жилого дома в Новочеркасске, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Ростовской области

По данному факту возбуждено уголовное дело. В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий в Ростова по подозрению в убийстве был задержан ранее судимый 27-летний сожитель женщины.

По версии следствия, еще в конце апреля нынешнего года фигурант во время ссоры на почве ревности нанес женщине несколько ударов ножом, от которых она скончалась. А после этого запер квартиру на ключ и скрылся.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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