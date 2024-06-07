В Ростовской области на пожаре погиб 9-летний ребенок

Братья и родители погибшего с ожогами доставлены в медицинское учреждение.

Пожар, унесший жизнь ребенка, произошел в хуторе Луговом Орловского района Ростовской области, сегодня, 7 июня.

Утром многодетная семья с тремя детьми была в доме. На минуту оставленный без внимания 7-летний мальчик решил поиграть с зажигалкой. Загорелись вещи, огонь распространился на площади в 10 квадратных метров.

Пожарный извещатель оповестил хозяев о задымлении. Соседи вызвали пожарных, спасли отца и одного из детей. Мать и другого сына вынесли из жилья огнеборцы МЧС России. Все четверо госпитализированы. Третьего ребенка спасти не удалось.

Пожар потушили 13 специалистов, работало 6 единиц техники МЧС России, — сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

В МЧС еще раз напомнили об основных правилах противопожарной безопасности:

держите зажигалки и спички в недоступном для детей месте;

не оставляйте детей без присмотра;

объясните, что игра с огнем ведет к трагедии;

установите пожарный извещатель. Прибор подаст сигнал при задымлении, звуком оповестив об опасности.

Фото и видео ГУ МЧС по РО