Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области на пожаре погиб 9-летний ребенок

На чтение 1 мин Просмотров 34 Опубликовано

Братья и родители погибшего с ожогами доставлены в медицинское учреждение.

Новости Ростовской области

Пожар, унесший жизнь ребенка, произошел в хуторе Луговом Орловского района Ростовской области, сегодня, 7 июня.

Утром многодетная семья с тремя детьми была в доме. На минуту оставленный без внимания 7-летний мальчик решил поиграть с зажигалкой. Загорелись вещи, огонь распространился на площади в 10 квадратных метров.

Пожарный извещатель оповестил хозяев о задымлении. Соседи вызвали пожарных, спасли отца и одного из детей. Мать и другого сына вынесли из жилья огнеборцы МЧС России. Все четверо госпитализированы. Третьего ребенка спасти не удалось.

Пожар потушили 13 специалистов, работало 6 единиц техники МЧС России, — сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

В МЧС еще раз напомнили об основных правилах противопожарной безопасности:

  • держите зажигалки и спички в недоступном для детей месте;
  • не оставляйте детей без присмотра;
  • объясните, что игра с огнем ведет к трагедии;
  • установите пожарный извещатель. Прибор подаст сигнал при задымлении, звуком оповестив об опасности.

Фото и видео ГУ МЧС по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

безопасность дети МЧС пожар пожарные
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru