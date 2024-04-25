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В Ростовской области неадекватная гражданка разбила стекла у 25 машин

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Женщину со странным поведением задержали сегодня, 25 апреля, в Ростове и госпитализировали. Сейчас полицейские выясняют причины ее поступка.

Новости Ростовской области

В СМИ появилась информация, что местная жительница вчера была доставлена в БСМП донской столицы. После беседы с сотрудниками правоохранительных органов ее отпустили. А сегодня стало известно, что неадекватная гражданка стала бить окна припаркованных машин на улицах Фурмановской и Тибетской. Владелец одного из пострадавших автомобилей обратился в полицию.

Ситуацию прокомментировали в ГУМВД России по региону.

В Отдел полиции № 1 УМВД России по Ростову-на-Дону поступило сообщение о повреждении автомобиля. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы полиции установили женщину, которая находилась в неадекватном состоянии. В настоящее время гражданка госпитализирована. В ходе дальнейшего разбирательства  установлено, что женщина разбила стекла у порядка 25 машин, — говорится в официальном комментарии пресс-службы донского главка.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее мы рассказывали, что в Ростовской области 4-летняя девочка проглотила 56 магнитных шариков.

Изображение от jannoon028 на Freepik

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