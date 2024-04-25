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В Ростовской области 4-летняя девочка проглотила 56 магнитных шариков

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Малышку спасли врачи Областной детской клинической больницы Ростова-на-Дону. Сейчас ребенок уже выписан домой.

#Здоровье

В ОДКБ Ростова отмечают, что это уже четвертый аналогичный случай в 2024 году. В двух предыдущих ситуациях детям были проведены операции по лапаротомии и резекции кишечника, поскольку магнитные шарики вызвали перфорацию кишечника. На этот раз удалось обойтись без сложного хирургического вмешательства.

В больницу девочку привезла мама. Она рассказала, что дочка перед сном убирала игрушки. Когда мама спросила, где магнитные шарики, ребенок ответил: «Я их проглотила».

Малышке сделали срочное рентгеновское исследование. Доктора немного, совсем слегка, «выдохнули»: шарики находились кучно, в желудке. В кишечник они пока не попали, а именно это самое опасное — чревато перфорацией стенок кишечника и серьезной полостной операцией, — рассказывает ОДКБ на своей странице в соцсети.

Пока эндоскопист Татьяна Ри проводила манипуляцию по извлечению магнитных шариков, опытные ростовские детские хирурги Сергей Кузнецов и Глеб Шилов находились рядом — мало ли что? Но их помощь не понадобилась. Всё прошло быстро и успешно.

Случилось это 24 апреля. А сегодня девочке сделали контрольный рентген, убедились, что эндоскопист с манипуляцией справилась на «отлично», и выписали, — говорится в сообщении ОДКБ.

Врачи отмечают, что подобные манипуляции выполняют под общим наркозом. Такие нагрузки ребенок мог бы избежать, если бы внимание взрослых к игрушкам детей было чуть больше…

На фото ОДКБ: все эти предметы дети глотали, а врачи эндоскописты извлекали

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Таганрогская правда
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