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В Ростовской области насмерть разбился 28-летний мотоциклист

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7 октября на трассе в Ростовской области слетел с трассы и насмерть разбился 28-летний водитель мотоцикла, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

Авария случилась в 07.45 минут на 3 км автодороги Волгоград — Каменск-Шахтинский — подъезд к поселку Шолоховский в Белокалитвенском районе. По предварительной информации, 28-летний водитель мотоцикла «Honda СВР 600» не выдержал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Мотоцикл слетел с дороги и опрокинулся.

В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте аварии. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области в тройном ДТП с грузовиками пострадали два водителя.

Фото Госавтоинспекции РО

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ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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