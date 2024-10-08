В Ростовской области насмерть разбился 28-летний мотоциклист

7 октября на трассе в Ростовской области слетел с трассы и насмерть разбился 28-летний водитель мотоцикла, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария случилась в 07.45 минут на 3 км автодороги Волгоград — Каменск-Шахтинский — подъезд к поселку Шолоховский в Белокалитвенском районе. По предварительной информации, 28-летний водитель мотоцикла «Honda СВР 600» не выдержал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Мотоцикл слетел с дороги и опрокинулся.
В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте аварии. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы рассказали, что в Ростовской области в тройном ДТП с грузовиками пострадали два водителя.
Фото Госавтоинспекции РО
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».