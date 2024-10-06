В Ростовской области в тройном ДТП с грузовиками пострадали два водителя

6 октября утром на подъезде к Новочеркасску столкнулись два большегруза и Renault Mégane.

Авария произошла в 9 часов утра на 2 км + 900 м автодороги «Подъезд от М4-Дон к городу Новочеркасску» в Аксайском районе Ростовской области.

По предварительным данным, 50-летний водитель «КамАЗ» проехал на красный свет и столкнулся с грузовиком Sany, которым управлял 62-летний мужчина. Sany выезжал на перекресток на разрешающий сигнал светофора.

От удара «КамАЗ» по инерции отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Renault Mégane, а затем опрокинулся.

«В результате ДТП водитель Sany и 33-летний водитель Renault с полученными травмами доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Фото Госавтоинспекции Ростовской области.

Ранее мы рассказывали, что 5 октября в Ростовской области в ДТП погибла 6-летняя девочка, еще четыре человека пострадали.