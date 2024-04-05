В Ростовской области нашли убитыми двух пропавших мужчин

В Ростовской области расследуется уголовное дело о двойном убийстве, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

2 апреля пропали в Зимовниковском районе пропали двое мужчин 40 и 52 лет. Они уехали с работы, но домой так и не вернулись. Встревоженные родственники обратились за помощью в правоохранительные органы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство двух и более лиц. Сегодня тела двух мужчин с признаками насильственной смерти были обнаружены на территории Зимовниковского района. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. По уголовному делу выполняются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к его совершению.

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