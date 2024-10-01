В Ростовской области «Народный фронт» передал бойцам СВО мотоциклы

Региональное отделение «Народного фронта» в Ростовской области передало бойцам 42-й мотострелковой дивизии четыре новых мотоцикла.
Неравнодушные предприниматели совместно с «Народным фронтом» закупили технику. Передали её нашим защитникам для работы на линии боевого соприкосновения.
Мотоцикл — это возможность быстрее и эффективнее выполнять свои задачи, а также поддерживать боевой дух наших защитников на передовой.
«Лёгкие, скоростные и мощные одновременно. Эти байки смогут взять на борт 2-х вооруженных бойцов и заскочить на позиции. Это именно то, что нам нужно. Спасибо», — выразил искреннюю благодарность командир 42-й мотострелковой дивизии Михаил Лопатин.
Больше подробностей — в видеоролике «Народного фронта».
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