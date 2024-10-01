Главная » #СВО

В Ростовской области «Народный фронт» передал бойцам СВО мотоциклы

На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Региональное отделение «Народного фронта» в Ростовской области передало бойцам 42-й мотострелковой дивизии четыре новых мотоцикла.

#СВО

Неравнодушные предприниматели совместно с «Народным фронтом» закупили технику. Передали её нашим защитникам для работы на линии боевого соприкосновения.

Мотоцикл — это возможность быстрее и эффективнее выполнять свои задачи, а также поддерживать боевой дух наших защитников на передовой.

«Лёгкие, скоростные и мощные одновременно. Эти байки смогут взять на борт 2-х вооруженных бойцов и заскочить на позиции. Это именно то, что нам нужно. Спасибо», — выразил искреннюю благодарность командир 42-й мотострелковой дивизии Михаил Лопатин.

Больше подробностей — в видеоролике «Народного фронта».

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Народный фронт поддержка военнослужащих СВО спецоперация
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru