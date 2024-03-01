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В Ростовской области начали готовить мороженое со вкусом донских раков

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Необычный десерт делают в одной из джелатерий Ростова-на-Дону гандболистка, олимпийская чемпионка Владлена Бобровникова и ее супруг Федерико Абис, сообщает газета «Молот».

Новости Ростовской области

Владлена отмечает, что им с супругом хотелось удивить ростовчан и туристов. Искали вкус, который бы ассоциировался с донскими традициями. Остановились на раках.

На создание необычного вкуса ушла неделя. Первые 10 кг лакомства сделали к 23 Февраля. Новое мороженое уже успела попробовать посол гостеприимства Ростовской области Анна Пивоварова.

Вкусу очень удивилась – стопроцентные раки! Этот вкус точно запомнится ростовчанам и гостям нашего города, – приводит источник мнение Пивоваровой.

При этом гастроэксперты к появлению такой экзотики относятся достаточно скептически и считают, что мороженое со вкусом раков вряд ли будет пользоваться большим спросом.

Изображение от timolina на Freepik

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Таганрогская правда
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