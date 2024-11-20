В Таганроге в ДТП с питбайком пострадали два человека

Авария произошла 19 ноября вечером на улице С. Шило.

Сигнал о ДТП поступил в полицию в 19.38. На улице С. Шило, в районе дома № 249 Б, 16-летний водитель питбайка попал в аварию.

В результате ДТП пострадали два человека. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«Недопустимо управление транспортными средствами несовершеннолетними и лицами, не имеющими водительских прав. Также недопустима передача управления транспортным средством лицу, не имеющему прав», — прокомментировала инспектор по пропаганде Госавтоинспекции Таганрога Яна Султанова.

Фото очевидцев