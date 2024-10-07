В Ростовской области на скоростных участках М-4 нанесли разметку «Держи дистанцию»

Дорожная разметка для соблюдения безопасной дистанции появилась на шести участках М-4 «Дон» в Ростовской области. Общая ее протяженность составляет 21 км.

«Разметка «Держи дистанцию» — это серия стрелок или галочек (шевронов), которые помогают автомобилистам быстрее и точнее ориентироваться на дороге: видя перед собой два шеврона до впереди идущей машины, водитель уверен, что держит необходимую дистанцию», — рассказали в ГК «Автодор».

В 2024 году по инициативе «Автодора» такую разметку нанесли на федеральной трассе М-4 в Тульской, Липецкой, Ростовской областях, Краснодарском крае и в Республике Адыгея. Новые шевроны появились на участках трассы, где скоростной режим достигает 110 км/час.

Для информирования автомобилистов о том, что они въезжают на участок с разметкой «Держи дистанцию», установлены соответствующие дорожные знаки.

«Безопасная дистанция на дороге составляет половину от разрешенной скорости. Соответственно, для участков с разрешенной скоростью 110 км/ч — это 55 метров», — уточнили в «Автодоре».

Ранее мы сообщали, что в Таганроге завершен ремонт дорог по нацпроекту.

Фото: ГК «Автодор»