В Таганроге завершен ремонт дорог по нацпроекту

В 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Таганроге отремонтировано 7 участков дорог в разных районах города. Общая протяженность отремонтированных участков составила 12 км.

«Получено положительное заключение по пяти участкам автомобильных дорог. Ещё два проходят экспертизу: Николаевское шоссе на участке от Северо-Западного шоссе до дома № 7/8 по Николаевскому шоссе и ул. Циолковского между ул. Калинина и ул. Циолковского, 53-1», — сообщил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Нанесена дорожная разметка на автомобильных дорогах на ул. Щаденко и ул. Маршала Жукова. После получения заключения о качестве выполненных работ дорожная разметка будет нанесена на ул. Циолковского, Адмирала Крюйса и Николаевскому шоссе.

Всего с 2019 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Таганроге отремонтировано 60 дорог общей протяженностью более 72 км.

Ранее мы сообщали, что на Бакинском мосту Таганрога провели заливку бетоном.

Фото: ТГ-канал Андрея Фатеева